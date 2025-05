Cina critica gli Stati Uniti per le dichiarazioni su Taiwan | Non interferire

La tensione tra Cina e Stati Uniti si intensifica, con Pechino che difende strenuamente la propria posizione su Taiwan. La dichiarazione cinese sottolinea un tema centrale della geopolitica contemporanea: l'autodeterminazione vs. l'interferenza esterna. In un mondo sempre più polarizzato, osservare come queste potenze navigano le loro relazioni è cruciale. Un punto di vista interessante? La questione di Taiwan potrebbe essere il nuovo campo di battaglia per l'influenza globale.

La questione di Taiwan "è una puramente interna della Cina e nessun Paese straniero ha il diritto di interferire". Gli Stati Uniti, ha commentato in una nota un portavoce del ministero degli Esteri di Pechino sui giudizi espressi a Singapore dal capo del Pentagono Pete Hegseth, "non dovrebbero nemmeno sognarsi di usare la questione di Taiwan come merce di scambio per contenere la Cina, e non dovrebbero giocare col fuoco. La Cina esorta gli Usa a rispettare con fermezza il principio della Unica Cina e i tre comunicati congiunti sino-americani, e a cessare di sostenere le forze per l'indipendenza di Taiwan", ha aggiunto la nota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cina critica gli Stati Uniti per le dichiarazioni su Taiwan: "Non interferire"

Svizzera: briefing con stampa dopo incontro di alto livello Cina-Stati Uniti

Il 11 maggio 2025, a Ginevra, si è svolto un incontro di alto livello tra Cina e Stati Uniti riguardo agli affari economici e commerciali.

