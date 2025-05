Cina condanna il discorso del capo della Difesa USA | Provocazioni e istigazioni

La Cina risponde con fermezza alle parole incendiary del capo della Difesa USA, Pete Hegseth, sottolineando le crescenti tensioni tra le potenze globali. Questo scambio di accuse riflette un clima internazionale sempre più polarizzato, dove le affermazioni bellicose possono avere ripercussioni significative. La questione di Taiwan torna quindi al centro del dibattito geopolitico, spingendo a riflettere su quanto sia delicato l'equilibrio in Asia. Chi sarà il prossimo a muovere la pedina

La Cina condanna il discorso tenuto a Singapore dal capo della Difesa americano Pete Hegseth, definendolo "pieno di provocazioni e istigazioni". Il capo del Pentagono, allo Shangri-La Dialogue, ha detto che il Dragone è pronto a usare la forza diventare forza egemone in Asia, fino a citare un attacco militare a Taiwan che "potrebbe essere imminente". Hegseth, ha commentato sui social media l'ambasciata di Pechino a Singapore, "ha ripetutamente diffamato e attaccato la Cina e ha enfatizzato senza sosta la cosiddetta minaccia cinese. In effetti, gli Usa stessi sono il principale agitatore per la pace e la stabilità regionale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cina condanna il discorso del capo della Difesa USA: "Provocazioni e istigazioni"

Taiwan, capo Pentagono Hegseth: “Attacco imminente dalla Cina”

Durante il forum Shangri-La Dialogue, il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha lanciato un allarme: un attacco imminente dalla Cina potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza di Taiwan.

Cerca Video su questo argomento: Cina Condanna Discorso Capo Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cina, 'dal capo del Pentagono provocazioni e istigazioni'. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Cina condanna il discorso del capo della Difesa USA: "Provocazioni e istigazioni"

Come scrive quotidiano.net: La Cina critica il discorso di Pete Hegseth a Singapore, accusandolo di diffamare e attaccare il paese al Shangri-La Dialogue.

Taiwan, il capo del Pentagono avverte: «L'attacco cinese potrebbe essere imminente, noi siamo qui per restarci»

Riporta msn.com: Un attacco militare cinese a Taiwan «potrebbe essere imminente», con Pechino che vuole diventare potenza egemonica in Asia. Il modo in cui Pechino agisce dovrebbe suonare ...

Sta circolando una falsa dichiarazione della Cina che condanna Israele

Da ilpost.it: Da alcuni giorni in Italia circola online una dichiarazione falsa attribuita al ministro degli Esteri cinese Wang Yi a proposito della guerra nella Striscia di Gaza. Si intitola (tutto in maiuscolo) “ ...