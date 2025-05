Cina | celebrazione della Festa delle Barche Drago

Il 31 maggio 2025, il Parco nazionale della zona umida di Xixi a Hangzhou si è trasformato in un palcoscenico vibrante per la Festa delle Barche Drago. Questa tradizione millenaria non solo celebra l'antico poeta Qu Yuan, ma rappresenta anche un legame profondo con la cultura e l'identità cinese. Le regate, ricche di adrenalina e colore, riflettono un trend globale di riscoperta delle radici culturali. Un’occasione imperdibile per immergersi in un patrimonio

Abitanti del villaggio gareggiano durante una regata di barche drago presso il Parco nazionale della zona umida di Xixi, a Hangzhou, nella provincia cinese orientale dello Zhejiang, il 31 maggio 2025. La Festa delle Barche Drago, nota anche come Festival di Duanwu, e’ una tradizionale festivita’ cinese per commemorare l’antico poeta cinese Qu Yuan del Periodo degli Stati combattenti (475-221 a.C.). Celebrata il quinto giorno del quinto mese del calendario lunare cinese, quest’anno la festivita’ cade il 31 maggio. Questa foto scattata il 31 maggio 2025, mostra una scena durante la Corsa delle Barche Drago sul fiume Haihe, tenutasi a Tianjin, nel nord della Cina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: celebrazione della Festa delle Barche Drago

Cina: viaggi ferroviari aumentano con l’inizio della vacanza per la Festa delle Barche Drago

Con l'arrivo della Festa delle Barche Drago, la Cina si prepara a un'impennata nei viaggi ferroviari: ben 17,8 milioni di passeggeri in movimento! Questo fenomeno non solo sottolinea l'importanza delle tradizioni, ma evidenzia anche la crescente fiducia dei cinesi nel viaggio post-pandemia.

Cerca Video su questo argomento: Cina Celebrazione Festa Barche Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

La Festa delle Barche Drago custodisce i millenari valori di famiglia e patria; Persino una barca Loong da 40 persone può derapare!. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cina: giovani USA e locali condividono Festa delle Barche Drago nello Hebei

Lo riporta romadailynews.it: Un gruppo di studenti statunitensi si e' unito ai loro coetanei cinesi nello Hebei, in Cina, per un programma di scambio culturale in vista della Festa ...

Cina: viaggi ferroviari aumentano con l’inizio della vacanza per la Festa delle Barche Drago

Riporta romadailynews.it: La rete ferroviaria cinese dovrebbe gestire 17,8 milioni di viaggi passeggeri oggi, primo giorno della vacanza per la Festa delle Barche Drago, secondo ...

Festa delle Barche Drago 2025: un weekend speciale da Shoo Loong Kan

Come scrive globestyles.com: Da Shoo Loong Kan, a Milano, la Festa delle Barche Drago si celebra tra ravioli zongzi, giochi tradizionali e spettacoli musicali.