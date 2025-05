Cina | apertura del Dialogo sugli scambi tra civilta’ a Dunhuang

Il 30 maggio 2025, Dunhuang si illumina con il quarto Dialogo sugli scambi tra civiltà, un evento che celebra la fusione culturale in un mondo sempre più globalizzato. Attrici talentuose portano in scena performance che evocano la storia e l'arte di questo luogo magico, sottolineando l'importanza del dialogo interculturale. In un’epoca di divisioni, Dunhuang diventa un simbolo di unità. Scopri come la cultura può unire le differenze!

Attrici mettono in scena una performance sul tema della cultura di Dunhuang durante la cerimonia di apertura del quarto Dialogo sugli scambi e l'apprendimento reciproco tra civilta' a Dunhuang, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, il 30 maggio 2025. Il quarto Dialogo sugli scambi e l'apprendimento reciproco tra civilta' ha preso il via ieri. Circa 400 persone hanno partecipato all'incontro, tra cui leader politici, studiosi e responsabili di organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative provenienti da diversi Paesi. Ospiti visitano un'esposizione sul tema della cultura di Dunhuang dopo la cerimonia di apertura del quarto Dialogo sugli scambi e l'apprendimento reciproco tra civilta' a Dunhuang, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, il 30 maggio 2025.

Cina: apertura del Dialogo sugli scambi tra civilta' a Dunhuang

