Un nuovo inizio per il cimitero di San Ginese: dopo la frana che ha messo a rischio molte tombe, i lavori di recupero sono finalmente in arrivo. La commissione 'Lavori Pubblici', guidata dal consigliere Gianni Campioni, ha effettuato un sopralluogo per valutare le prossime estumulazioni. Questo intervento non solo riporterĂ ordine, ma segna una rinascita per un luogo carico di storia e memoria, riflettendo l'importanza della cura dei nostri patrimoni culturali.

Sopralluogo alla frana che ha interessato il cimitero di San Ginese per fare il punto sugli interventi: presto partiranno i lavori. La commissione consiliare ‘Lavori Pubblici’, presieduta dal consigliere Gianni Campioni ha effettuato un sopralluogo sul versante, dove nei mesi scorsi si è verificato un movimento franoso che ha interessato una porzione della parte vecchia del camposanto, attualmente interdetta all’accesso. Durante il sopralluogo, a cui hanno preso parte il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Matteo Francesconi e i tecnici del Comune, è stato fatto il punto sul complesso iter tecnico avviato subito dopo l’evento franoso. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Cimitero di San Ginese. Dopo la frana via ai lavori. Presto le estumulazioni

Scrive lanazione.it: La commissione ’Lavori pubblici’ ha effettuato un sopralluogo con l’assessore. Prevista la costruzione di un muro in cemento armato per la messa in sicurezza.

Secondo luccaindiretta.it: Il vice sindaco con delega ai lavori pubblici Matteo Francesconi hafatto il punto dell'iter tecnico per la sistemazione del camposanto ...

msn.com scrive: SAN GINESE. La frana non si ferma. E “sfratta” i morti. L’emergenza per lo smottamento apparso circa due mesi fa ha indotto il Comune a procedere con la rimozione delle salme a terra che si trovano ne ...