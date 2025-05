ciliegie regine per il secondo fine settimana

Questo secondo fine settimana della Sagra della Ciliegia Igp a Lari promette di essere indimenticabile! Dopo il record di affluenza della scorsa domenica, il clima estivo porta con sé un’atmosfera festosa. Un'occasione imperdibile per assaporare le ciliegie regine e scoprire le tradizioni locali. Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza che celebra il gusto e la cultura del nostro territorio!

Lari si appresta a vivere il secondo lungo fine settimana della Sagra della Ciliegia Igp, giunta alla 67esima edizione. E il record di affluenza registrato domenica scorsa prelude ad una nuova massiccia affluenza grazie anche al lunedì di festa aggiuntivo e alle condizioni del tempo che oramai sembrano annunciare l’imminente arrivo dell’estate. Ricco anche il programma di questa tre giorni. Accanto al tradizionale mercato con tutti gli stand che propongono la ciliegia di Lari, in tutte le sue qualità e in tutte le sue varietà, e i prodotti derivati, tra questi la new entry Tisana alla Ciliegia di Lari Igp prodotta dalla Royal Tea di Fauglia, molto interesse suscitano gli show cooking che vedranno protagonisti chef stellati e maestri panettieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it