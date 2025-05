Ciip puntiamo su Gianluca Pompei

In un momento in cui la gestione delle risorse idriche è al centro del dibattito pubblico, Gianluca Pompei emerge come figura chiave per il futuro di San Benedetto. Con un passato da consigliere nella partecipata Ciip, Pompei rappresenta l'esperienza e la competenza necessarie per affrontare le sfide attuali. La sua candidatura non è solo una scelta strategica, ma un vero e proprio investimento nella sostenibilità e nel benessere della comunità. Scopri perché tutti puntano su di lui!

Elezioni Ciip, per San Benedetto Viva il nome su cui puntare è quello di Gianluca Pompei, già consigliere della partecipata. La lista esprime il proprio pensiero in merito: "La maggioranza si è chiaramente, compattamente e ripetutamente espressa su quale sia il nome più autorevole per rappresentare gli interessi della città e del territorio alla guida della Ciip – si legge nella nota – Avendo condiviso il giudizio positivo sulla gestione societaria nell’ultimo triennio, è risultato del tutto naturale che la figura più adatta a dare continuità al lavoro svolto sin qui fosse quella del consigliere di amministrazione in carica, indicato da San Benedetto, Gianluca Pompei". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ciip, puntiamo su Gianluca Pompei"

