Ciclista travolto da un' auto | ricoverato in ospedale con costole fratturate

Un grave incidente ha colpito un ciclista di 60 anni a Ostuni, attualmente ricoverato con sei costole fratturate. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sull'importanza di proteggere i ciclisti, sempre più presenti sulle nostre strade. In un'epoca in cui la mobilità sostenibile è al centro dell'attenzione, la necessità di infrastrutture adeguate diventa cruciale. La vita di ogni ciclista merita il massimo rispetto e protezione.

OSTUNI – Sei costole fratturate e altre conseguenze fisiche. Un ciclista di 60 anni è ricoverato presso l'ospedale Perrino di Brindisi a seguito di un incidente che intorno alle ore 10 di oggi (sabato 31 maggio) si è verificato fra le contrada Rosara e Madonna della Grata, nelle campagne di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Ciclista travolto da un'auto: ricoverato in ospedale con costole fratturate

Schianto tra auto e bici: ciclista ricoverato con un trauma cranico

Nel giorno in cui il Giro d'Italia attraversava la provincia di Treviso, un grave incidente stradale si è verificato a Montebelluna, coinvolgendo un ciclista amatoriale e un'auto in via Campi Longhi.

Cerca Video su questo argomento: Ciclista Travolto Auto Ricoverato Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ciclista investito tra Lazzate e Misinto, ricoverato in codice rosso; Ciclista 79enne travolto da un’auto nella rotonda: l’anziano ha battuto la testa, è gravissimo al ’Bufalini’; Incidente in galleria sulla Lecco-Bellagio: ciclista investito da furgone, è grave; Ciclista investito a Palazzolo. È grave. Ricoverato a Bergamo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ciclista viene travolta da un’auto che poi si schianta contro un semaforo: 63enne muore in ospedale

Riporta fanpage.it: Una 63enne è stata trasporta con la massima urgenza all'ospedale San Carlo di Milano dopo essere stata investita da un'auto ...

Corsico: ciclista travolta dall’auto impazzita, è gravissima in ospedale

Come scrive msn.com: Una donna di 63 anni lotta per la vita al San Carlo, dove è stata trasportata in arresto cardiocircolatorio. Al bordo della quattro ruote c’era un sessantasettenne, forse vittima di un malore ...

Montecorvino Pugliano. Auto travolge i ciclisti: un ferito grave ricoverato in ospedale

Lo riporta msn.com: Incidente stradale questa mattina a Montecorvino Pugliano. Un'automobile ha travolto un gruppo di ciclisti mentre percorreva la strada provinciale che collega Montecorvino Pugliano a ...