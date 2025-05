Ciclismo Yates fa l’impresa sul Colle delle Finestre Giro è suo

Il ciclismo italiano vive un momento magico! Simon Yates, con una performance straordinaria sul Colle delle Finestre, non solo conquista la tappa decisiva, ma riscrive il suo destino nel Giro d'Italia 2025. Questo successo non è solo una vittoria personale, ma un simbolo di resilienza e determinazione. La Corsa Rosa continua a stupire, rivelando talenti che scrivono la storia pedalata dopo pedalata. Siete pronti a seguirli?

Roma, 31 mag. (askanews) – Doveva essere la tappa decisiva e lo è stato, in una maniera incredibile. La frazione numero 20 del Giro d’Italia 2025 ribalta tutto nella Corsa Rosa: nella giornata del Colle delle Finestre Simon Yates riesce a prendersi il Trofeo Senza Fine riservato al vincitore del Giro d’Italia, riscattandosi dove era andato clamorosamente in crisi nel 2018. Impresa clamorosa per il britannico che non era assolutamente pronosticabile. Ad imporsi nella tappa odierna sfruttando una lunga fuga da lontano è l’australiano Chris Harper (Team Jayco AlUla): sulla Cima Coppi è riuscito a staccare tutti i componenti dell’azione iniziale involandosi verso il traguardo di Sestriere in solitaria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Simon Yates: “Posso attaccare sul Colle delle Finestre. Spero che le gambe siano buone come oggi”

Simon Yates è pronto a dare il massimo sul Colle delle Finestre, mentre la diciannovesima tappa del Giro d’Italia regala emozioni da brivido! La vittoria di Nicolas Prodhomme, che ha sfidato tutti con una fuga audace, dimostra quanto il coraggio possa sovvertire i pronostici.

Ciclismo, Yates fa l'impresa sul Colle delle Finestre, Giro è suo

RIBALTONE! Simon Yates fa l'impresa sul Colle delle Finestre e vince il Giro d'Italia! Decisiva la marcatura tra Carapaz e Del Toro

Del Toro e Carapaz si annullano, Yates li stacca e fa l'impresa: il Giro d'Italia 2025 è del britannico

