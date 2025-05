Ciclismo | il Giro d' Italia si decide sulle strade del Torinese attesa per il Colle delle Finestre

Il Giro d'Italia entra nel vivo con la tappa decisiva da Verrès a Sestriere, dove il Colle delle Finestre si prepara a mettere alla prova i ciclisti. Questa ascesa, temuta e rispettata, non è solo una sfida fisica, ma un vero e proprio rito di passaggio per i corridori. Gli appassionati attendono con ansia il duello tra il giovane messicano Isaac Del e i veterani del pedale. Chi avrà la meglio? Non perdere il colpo di scena!

Il Giro d'Italia di ciclismo è entrato nel territorio del Torinese per quella che è la tappa decisiva, la Verrès-Sestriere, che passerà dal Colle di Lys e dal Colle delle Finestre, la salita probabilmente più terribile dell'intera corsa rosa. Si attende la sfida tra il giovane messicano Isaac Del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Ciclismo: il Giro d'Italia si decide sulle strade del Torinese, attesa per il Colle delle Finestre

Giro d’Italia: oggi Alberobello-Lecce Ciclismo, quarta tappa

Oggi il Giro d'Italia fa tappa ad Alberobello, con partenza alle 13 per un entusiasmante percorso di 187 chilometri verso Lecce.

Cerca Video su questo argomento: Ciclismo Giro D Italia Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Caduta a Nova Gorica: Tiberi in ritardo, Ciccone ha la peggio; Giro d’Italia 2025. Nico Denz vince in fuga la 18esima tappa. Del Toro ancora in rosa; Pedalando sotto lo sguardo di Maria e del Papa, il Giro d'Italia passa in Vaticano; Del Toro non molla e rilancia! Che numero a Bormio, Pellizzari risale in classifica. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sul Colle delle Finestre si decide il Giro d’Italia 2025

Come scrive msn.com: Il Giro è già transitato quattro volte sul Colle delle Finestre, sempre dallo stesso versante, quello di Susa: nel 2005 il primo ad arrivare in vetta fu Danilo Di Luca, nel 2011 il bielorusso Vasil ...

Giro d’Italia 2025, si torna sul Colle delle Finestre a 7 anni dal leggendario assolo di Chris Froome: “La migliore giornata di tutta la mia carriera”

Riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Giro d'Italia, la presentazione della ventesima tappa: lo spauracchio è il Colle delle Finestre

Da corrieredellosport.it: La Verres-Sestriere è l'ultima frazione che può ancora cambiare la classifica finale della corsa rosa: tutti i dettagli ...