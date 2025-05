Ciclismo Alessiani si aggiudica la crono del Giro dei Tre Comuni

Gabriele Andrea Alessiani, il giovane talento marchigiano, conquista la cronometro del Giro dei Tre Comuni a Crespina, dimostrando che nel ciclismo emergente il futuro è già qui. La sua vittoria non è solo un traguardo personale, ma un segnale di crescita per il movimento ciclistico italiano, sempre più in ascesa. Un’occasione imperdibile per seguire con attenzione le nuove leve che stanno scrivendo la storia della nostra passione su due ruote!

Crespina (Pisa), 31 maggio 2025 - Confermando un eccellente condizione il sedicenne allievo marchigiano Gabriele Andrea Alessiani della forte compagine Petrucci Zero24 Cycling Team si è aggiudicato sul traguardo di Crespina in provincia di Pisa, la cronometro individuale che ha aperto la terza edizione del Giro dei Tre Comuni -Memorial Silvano Marchetti in programma su tre tappe. All’arrivo posto in Piazza Battisti di fronte al Comune di Crespina Lorenzana (presente il sindaco David Bacci) Alessiani è stato l’unico a scendere sotto i 12 minuti al termine di una crono che prevede dopo 3 km pianeggiante la salita di Siberia e l’impennata finale che portava al traguardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Alessiani si aggiudica la crono del Giro dei Tre Comuni

Cerca Video su questo argomento: Ciclismo Alessiani Aggiudica Crono Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ciclismo, Alessiani si aggiudica la crono del Giro dei Tre Comuni

Riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...