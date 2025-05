Ciambriello boccia il Decreto Sicurezza | Irrazionale e incostituzionale

Il Decreto Sicurezza, secondo Samuele Ciambriello, è un vero e proprio labirinto giuridico: "Confuso, irrazionale e con sproporzioni". Questa critica si inserisce in un dibattito sempre più acceso sulla tutela dei diritti fondamentali, in un contesto in cui la sicurezza non può mai giustificare l'abrogazione della dignità umana. Un punto su tutti: la misura rischia di diventare un precedente pericoloso. È tempo di riflettere sulle scelte che plasmano il nostro futuro.

“Il Decreto sicurezza è confuso, irrazionale e con sproporzioni”. E’ quanto sostiene il portavoce della Conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà nonchè Garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello, che parla anche di “misure incostituzionali” e di un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Ciambriello boccia il Decreto Sicurezza: “Irrazionale e incostituzionale”

Portavoce garante detenuti, Ciambriello: “Decreto sicurezza è irrazionale”

Il Decreto Sicurezza solleva polemiche e riflessioni sul sistema penitenziario italiano. Samuele Ciambriello, Garante dei detenuti, lo definisce “confuso e irrazionale”, evidenziando la necessità di un approccio più umano e razionale.

