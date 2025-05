Ci siamo sposati Nozze da favola per la coppia vip | grande festa e tanti famosi alla cerimonia

Una favola moderna si è consumata sotto i riflettori: una coppia vip ha finalmente coronato il sogno d'amore dopo sette anni di fidanzamento. La cerimonia, stracolma di celebrità e sfarzo, ha celebrato non solo l’amore, ma anche il ricordo di chi non c’è più, rendendo il momento ancora più speciale. Questo matrimonio non è solo un evento, ma un emblematico riflesso di come l’amore e la memoria possano intrecciarsi in modo potente. Un trend che continua a is

Momento straordinario nella vita della coppia vip, che si è unita in matrimonio dopo ben sette anni di fidanzamento. La cerimonia è stata letteralmente da favola, infatti è stato lo sfarzo ad essere protagonista. Ma ci sono stati anche dei momenti commoventi, quando è stata ricordata una persona che purtroppo non c’è più. La coppia vip è stata al settimo cielo grazie al loro sfavillante matrimonio. La sposa è arrivata con uno splendido vestito bianco di pizzo con un lungo velo arricciato. Proprio lei ha pubblicato una serie di storie sul social network Instagram, nelle quali sono stati immortalati i momenti principali della cerimonia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Cerca Video su questo argomento: Siamo Sposati Nozze Favola Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono sposati, le foto delle nozze; Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: un matrimonio da sogno in Toscana; Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sposi in Toscana: la coppia di Uomini e Donne e la festa nel borgo da sogno in affitto; Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono sposati, le foto delle nozze. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono sposati, le foto delle nozze

Segnala msn.com: Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono detti "sì" in una cerimonia da favola in Toscana, nella splendida cornice di Valle di Badia, un incantevole borgo immerso nel verde in provincia di Pisa. A ...

Nozze vip da favola. Con le lacrime di Belen per la sorella Cecilia

lanazione.it scrive: La sposa: "Siamo arrivati in paradiso ... La villa medicea "La Ferdinanda" ha ospitato queste nozze da favola, di due noti e bellissimi influencer, con 200 invitati fra parenti e amici.

Gessica Notaro e Filippo Bologni si sono sposati: le nozze da favola alla Reggia Venaria

Riporta ilgiornale.it: Dieci mesi dopo Gessica Notaro e il suo principe si sono sposati davanti a cinquecento ... sposi avevano annunciato alla vigilia: "Saranno nozze disneyane". La coppia potrebbe aver dato l ...