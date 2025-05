Ci mancava la Giornata della ristorazione Il Parlamento e il tempo speso a celebrare

Una giornata dedicata alla ristorazione? È un chiaro riflesso dell'amore italiano per il cibo! In un'epoca in cui il food delivery e le cucine gourmet spopolano, il Parlamento celebra le radici culinarie del nostro Paese. La “Giornata della ristorazione” non è solo un evento, ma un modo per valorizzare la tradizione gastronomica e l'importanza dei ristoranti locali nel tessuto sociale. Scopri come questa iniziativa possa rinvigorire il nostro amore per il buon mangiare!

Pare che il Parlamento abbia una passione per le Giornate nazionali. Per dire: ieri alla Camera era in discussione la proposta di legge 1672 per istituire la "Giornata della ristorazione": un'ode al convivio, al piatto tipico, alla pizzeria di quartiere. In un paese dove ogni scusa è buona per attovagliarsi, mancava davvero una data ufficiale per ricordarci che la carbonara è cultura e il tiramisù è patrimonio identitario. E così, il terzo sabato di maggio, festeggiamo "la sostenibilità, l'innovazione, la sicurezza, la legalità e l'immagine della filiera". Intanto, lunedì scorso, a Montecitorio si discuteva di istituire la Giornata nazionale contro il body shaming.

