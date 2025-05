Chukwueze "gufa" l'Inter in finale | "Sono milanista spero vinca il Psg"

Chukwueze, esterno del Milan, non ha peli sulla lingua: "Spero vinca il PSG". Con l’Inter in finale di Champions League, la tensione tra le due sponde milanesi si fa palpabile. In un contesto di rivalità accesa, le parole del giocatore evidenziano quanto sia cruciale questa sfida per i tifosi rossoneri. La competizione non è solo sul campo, ma anche nel cuore dei supporter. Chi avrà la meglio?

Samuel Chukwueze, esterno del Milan, ha parlato della finale di Champions League a diretta.it: `Se l`Inter vince, i nostri tifosi saranno molto. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Cosa riportano altre fonti

