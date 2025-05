Chris Harper | Vincere la tappa del Finestre significa molto non me l’aspettavo

Chris Harper stupisce tutti con una vittoria che brilla come un sogno! Nella ventesima tappa del Giro d’Italia 2025, il ciclista del Team Jayco AlUla conquista il Colle delle Finestre, regalando emozioni forti a team e tifosi. Un successo che non solo segna la carriera di Harper, ma sottolinea anche il crescente talento australiano nel panorama ciclistico internazionale. La sua esultanza è un inno alla perseveranza e alla passione per la bici.

Giornata da sogno non solo per Simon Yates, ma anche per la sua ex squadra nella ventesima tappa del Giro d'Italia 2025. Il Team Jayco AlUla va a prendersi uno splendido successo parziale in quel di Sestriere, nel tappone del Colle delle Finestre, grazie a Chris Harper, alla vittoria più bella della carriera. Le sue parole al traguardo: "Non me lo aspettavo proprio. Non ero sicuro di come sarebbe andata oggi, visto che ieri ero andato in fuga e non avevo davvero le gambe. Pensavo anche che oggi ci sarebbe stata una grande battaglia tra gli uomini di classifica e che la fuga non sarebbe arrivata comunque.

Il Giro d’Italia 2025 entra nel vivo con la ventesima tappa: il Colle delle Finestre sarà il palcoscenico di una sfida epica! I corridori si preparano a spingere al massimo in un contesto di competizione avvincente, dove ogni pedalata conta.

