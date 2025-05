Chiude Sabato in diretta Emma D’Aquino | Non è stata una mia scelta Al suo posto Elisa Isoardi

Sabato in Diretta chiude i battenti, lasciando il posto a Elisa Isoardi. Emma D’Aquino, dopo otto mesi di conduzione, si congeda non senza polemiche, sollevando interrogativi sul futuro della programmazione Rai. Il cambiamento non è solo personale, ma riflette un trend più ampio nel panorama televisivo: la continua ricerca di nuove voci e format per catturare l’attenzione del pubblico. Cosa riserverà il sabato pomeriggio adesso? Non resta che sintonizzarsi!

Si chiude il sipario sullo spin-off celebrativo dei vent’anni dello show del sabato sera di Rai 1 che guadagna un nuovo maestro. Le pagelle della finale

Il sipario cala su vent'anni di emozioni con "Ballando con le Stelle"! L’ultima edizione, un brillante spin-off, ha visto trionfare Chiquito, confermando il fascino intramontabile di questo show.

