Chiude i battenti Forum Barbara Palombelli ai saluti finali | cosa vedremo al suo posto

...seguito di un'era che ha visto affrontare temi sociali e personali con grande sensibilità. La dipartita di Forum segna la fine di un capitolo, ma apre le porte a nuovi format che promettono di intrattenere e informare il pubblico. In un contesto televisivo in continua evoluzione, quale sarà il prossimo protagonista delle mattine italiane? Rimanete sintonizzati per scoprire come cambieranno le nostre abitudini televisive!

Dopo mesi di dibattiti, sentenze e riflessioni sulla realtà italiana, venerdì 30 maggio si è conclusa un’altra stagione di Forum e Lo Sportello di Forum, i due programmi che ogni giorno hanno scandito la mattina di Canale 5 e Rete 4 con la conduzione inossidabile di Barbara Palombelli. Con questa chiusura, la storica trasmissione targata Mediaset arriva al traguardo della quarantesima edizione, un percorso televisivo che non mostra segni di cedimento e che continua a confermarsi uno dei punti forti del day time. I numeri parlano chiaro: Forum, trasmesso sull’ammiraglia Mediaset, ha conquistato una media del 19% di share, con circa 1. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Forum e Lo Sportello di Forum: Barbara Palombelli chiude una stagione da record su Canale 5 e Retequattro

Domani, 30 maggio, si conclude una stagione da record per "Forum" e "Lo Sportello di Forum", i celebri programmi condotti da Barbara Palombelli su Canale 5 e Retequattro.

Cerca Video su questo argomento: Chiude Battenti Forum Barbara Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

fine della stagione daytime 2024/2025 su canale 5: calendario e programmi in pausa estiva; Canale 5: il daytime 2024/2025 si prepara a chiudere, ecco le ultime puntate. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Forum chiude la stagione con un successo di ascolti tv: cosa va in onda al suo posto da lunedì 2 giugno

fanpage.it scrive: Venerdì 30 maggio Forum e Lo Sportello di Forum con Barbara Palombelli hanno chiuso i battenti per questa stagione televisiva e hanno dato il loro arrivederci ...

Forum chiude i battenti, domani (venerdì 31 maggio) in onda l'ultima puntata del programma condotto da Barbara Palombelli: ecco quando torna in tv

Lo riporta ilmattino.it: Domani, venerdì 31 maggio, si chiude un’altra grande stagione di “Forum” e “Lo Sportello di Forum”, entrambi condotti da Barbara Palombelli. Gli appuntamenti con il tribunale televisivo ...

Forum e Lo Sportello di Forum: Barbara Palombelli chiude una stagione da record su Canale 5 e Retequattro

Secondo superguidatv.it: Domani, venerdì 30 maggio, si conclude un'altra straordinaria stagione di Forum e Lo Sportello di Forum, i celebri programmi condotti da Barbara ...