chiquito vince sognando ballando con le stelle fra le polemiche

Chiquito trionfa a "Sognando Ballando con le Stelle", ma la sua vittoria è avvolta da polemiche. Molti sostengono che il successo del ballerino dominicano sia dovuto all'impatto dei social di Wanda Nara. In un'epoca in cui l'engagement online può superare il talento, questa situazione solleva interrogativi su cosa significhi davvero vincere. Riuscirà Chiquito a dimostrare che la danza parla più forte delle critiche?

Ultima puntata con polemiche, quella di 'Sognando Ballando con le Stelle'. A vincere è stato il ballerino dominicano Chiquito e sono stato in tanti sui social network a puntare il dito: "Ha vinto per lo straordinario engagement che hanno i profili social di Wanda Nara". Yovanny De Jesus Moreta, ovvero Chiquito, ha infatti fatto coppia nell'ultima serata del talent show condotto da Milly Carlucci con la showgirl argentina e, secondo molti telespettatori, questo avrebbe condizionato in maniera determinante a suo favore il risultato. Il dato di fatto, comunque, è che il ballerino dominicano è stato fra i favoriti alla vittoria finale sin dalle prime puntate di 'Sognando Ballando con le Stelle' tanto per il talento quanto per la lunga e articolata carriera che Chiquito ha alle spalle.