Chiquito vince Sognando Ballando con le Stelle 2025 | è il nuovo maestro del programma di Milly Carlucci

Chiquito è il nuovo volto di "Ballando con le stelle"! Dopo aver trionfato nella scorsa edizione insieme a Wanda Nara, ora entra nel cast dei maestri del programma di Milly Carlucci. Un passo audace in un contesto dove la danza sta diventando sempre più un linguaggio universale di connessione e emozioni. Prepariamoci a nuove coreografie che promettono di farci sognare! Vuoi scoprire come influenzerà il panorama della danza in TV?

Chiquito ha vinto Sognando.Ballando con le stelle esibendosi in coppia con Wanda Nara. Entrerà a far parte del cast dei maestri nella prossima edizione del programma di Milly Carlucci.

Chiquito vince Sognando Ballando con le Stelle fra le polemiche

Chiquito trionfa a "Sognando Ballando con le Stelle", ma la sua vittoria è avvolta da polemiche. Molti sostengono che il successo del ballerino dominicano sia dovuto all'impatto dei social di Wanda Nara.

Scrive fanpage.it: Chiquito ha vinto Sognando…Ballando con le stelle 2025. All'anagrafe Yovanny Moreta, è nato a Santo Domingo il 17 ottobre 1981 ed è un ballerino specializzato nei balli caraibici. Nel corso del ...

Riporta msn.com: Chiquito è il vincitore di Sognando…Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci con l'aiuto di Paolo Belli. Il ballerino cubano - che si è esibito in una Samba con Wanda Nara sulle note di “Con ...

Da superguidatv.it: Chiquito è il vincitore della prima edizione di Sognando Ballando con le Stelle, dance show condottomda Milly Carlucci su Rai 1 ...