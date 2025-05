Chiquito è il vincitore di Sognando Ballando con le Stelle

Chiquito ha conquistato il titolo di vincitore di "Sognando Ballando con le Stelle" e ora entra nel prestigioso cast dei maestri di "Ballando con le Stelle"! Questo trionfo non è solo un premio personale, ma segna un rinnovato interesse per la danza e le sue sfide. Con il suo talento vibrante da Santo Domingo, Chiquito si prepara a ispirare una nuova generazione di ballerini. Chi sarà il prossimo a brillare sotto i riflettori?

Ballando con le Stelle accoglie Chiquito nel cast dei maestri. Il ballerino di Santo Domingo è il vincitore di Sognando Ballando con le Stelle, lo spin-off ideato da Milly Carlucci per celebrare i vent’anni del talent show di Rai 1 e soprattutto cercare un nuovo professionista. Dopo averla spuntata sugli altri sette avversari in gara, Chiquito entra dunque a far parte del corpo insegnanti della ventesima edizione, prevista per ottobre. Ecco la cronaca di tutto ciò che è successo nella finalissima. La gara. Stasera, tutti gli aspiranti maestri sono affiancati da un ex concorrente di Ballando nell’esecuzione della coreografia, per dimostrare di essere in grado di guidare un vip nel percorso del talent show, a partire dal prossimo ottobre. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Chiquito è il vincitore di Sognando Ballando con le Stelle

Totti a Ballando con le Stelle? “Mai dire mai”

Francesco Totti, l'icona del calcio italiano, potrebbe scendere in pista a "Ballando con le Stelle". Ospite della serata "Sognando Ballando con le Stelle", l'ex capitano della Roma è stato pressato da Milly Carlucci, ma ha risposto con indecisione.

