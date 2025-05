Chiquito chi è il nuovo ballerino di Ballando con le Stelle

Chiquito, il nuovo ballerino di "Ballando con le Stelle", è pronto a conquistare il palco. La sua vittoria a "Sognando… Ballando con le Stelle" non è solo un traguardo personale, ma segna l'emergere di talenti freschi nel mondo della danza. In un periodo in cui i reality show stanno plasmando nuove icone, Chiquito potrebbe essere il volto che rivoluzionerà il ballo televisivo. Non perderti la sua prima esibizione: promette scintille!

Chiquito è il nuovo ballerino di Ballando con le Stelle dopo la vittoria nel format di Milly Carlucci e la sfida con gli altri aspiranti professionisti. Sognando.Ballando con le Stelle infatti è arrivato alla fine, incoronando il suo vincitore. Chiquito, chi ha vinto Sognando.Ballando con le Stelle. Durante la finale del 30 maggio 2025 di Sognando.Ballando con le Stelle, Chiquito ha trionfato, arrivando al primo posto in coppia con Wanda Nara. Al secondo posto sono invece arrivati, a pari merito, Janiya, che ha danzato con Gabriel Garko, e Hugo che era in coppia con Federica Nargi. A decretare la vittoria di Chiquito sono stati i voti della giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto, sommati ai voti dei Tribuni del popolo e ai voti dei social. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chiquito, chi è il nuovo ballerino di Ballando con le Stelle

Chiquito vince Sognando Ballando con le Stelle fra le polemiche

Chiquito trionfa a "Sognando Ballando con le Stelle", ma la sua vittoria è avvolta da polemiche. Molti sostengono che il successo del ballerino dominicano sia dovuto all'impatto dei social di Wanda Nara.

