Chiosco rumoroso per i residenti Accolto il ricorso nuovo processo

Un chiosco rumoroso scuote la tranquillità di una comunità: il ricorso per il disturbo alla quiete pubblica riapre le danze legali. Le serate musicali, pur amate da alcuni, si scontrano con il diritto alla serenità dei residenti. In un'epoca in cui il benessere acustico è sempre più centrale nelle nostre vite, questo caso diventa un simbolo della lotta tra divertimento e tranquillità. Chi avrà la meglio? La risposta potrebbe cambiare le regole del gioco per molti locali

Il disturbo alla quiete pubblica causato dal superamento dei valori massimi fissati dal Regolamento Acustico Comunale, durante le serate musicali, non era stato qualificato come reato dal Gup di Como, che a dicembre scorso aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di Michele Lozupone, 43 anni ed Eleonora Fierro, 44 anni, titolari della società "Al Chiosco" di Rovellasca, che fino a dicembre 2022 avrebbe svolto attività all’aperto, per una quarantina di serate nell’arco di 130 giorni, come indicato nella denuncia di alcuni residenti. In particolare, si parlava di diffusione di musica ad alto volume anche dopo la mezzanotte, proiezione di partite di calcio e organizzazione di feste di compleanno, oltre a non contenere gli schiamazzi della clientela e altri rumori notturni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiosco rumoroso per i residenti. Accolto il ricorso, nuovo processo

Cerca Video su questo argomento: Chiosco Rumoroso Residenti Accolto Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Chiosco distrutto al parco. L’ipotesi del rogo doloso

Riporta msn.com: Allarme l’altra notte a Garbagnate Milanese per un incendio che ha distrutto il chiosco del parco delle ... l’intenso odore di fumo ha svegliato i residenti della zona. Danni ingenti.

Via Statilia: residenti contrari alla costruzione del chiosco

Lo riporta romatoday.it: Questa la risposta dell'architetto Pasquale Cascella agli amministratori pubblici che hanno approvato la realizzazione del chiosco in via Statilia. I residenti sono unanimamente contrari al ...

Vallarsa, all'asta il chiosco dei Poiani. Affitto scontato se si darà lavoro ai residenti

Secondo rainews.it: Il Chiosco dei Poiani è disponibile per essere affittato. La bella struttura, completamente rinnovata dal comune di Vallarsa, è alla base dle progetto di rilancio dell'area che affaccia su un ...