Chiede i danni per una caduta in via Cicerone ma perde la causa e deve pagare il Comune

Una caduta in strada può sembrare un incidente da risarcire, ma la recente sentenza in via Cicerone dimostra quanto sia complesso il mondo della responsabilità civile. La cittadina, invece di ottenere il risarcimento sperato, si ritrova a dover pagare il Comune. Questo caso mette in luce l'importanza di una corretta documentazione e testimonianza in situazioni simili. Un'ulteriore prova che, nel labirinto legale, non sempre si è dalla parte giusta!

Cade in via Cicerone, chiede il risarcimento al Comune ma il tribunale le dà torto ed è lei a dovere pagare le spese processuali a Palazzo dei Giganti. L'ente, nei giorni scorsi, ha definito il contenzioso con una cittadina che chiedeva i danni sostenendo di essere caduta a causa delle.

Avvocato sbaglia ricorso contro il licenziamento: cliente chiede i danni, ma ottiene solo lo sconto sulle spese

Quando un avvocato commette un errore nel presentare un ricorso contro il licenziamento del proprio cliente, le conseguenze possono rivelarsi complesse.

