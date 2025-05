Chicago P D Stagione 13 | Marina Squerciati sul futuro di Disco Bob e i tagli?

Marina Squerciati, la talentuosa interprete di Kim Burgess in "Chicago P.D.", ha condiviso le sue riflessioni sul futuro di Disco Bob, un personaggio amato dai fan. Mentre i tagli al budget preoccupano, l'attrice sottolinea quanto sia cruciale mantenere viva l'essenza della serie. In un panorama televisivo dove i tagli sembrano essere il nuovo trend, la sfida è trovare un equilibrio tra qualità e sostenibilità narrativa. Chi sarà il prossimo a sorprendere?

L'attrice di Kim Burgess svela cosa pensa della storyline di Disco Bob Burzek (Jack Coleman) e tocca il tema dei recenti tagli al budget della serie. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Chicago P.D. Stagione 13: Marina Squerciati sul futuro di Disco Bob e i tagli?

