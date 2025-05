Chiara Poggi la borsetta sparita dopo l' omicidio | Rubata in un misterioso furto L' impronta 33 fu già analizzata nel 2007

Il giallo di Garlasco si arricchisce di un nuovo mistero: la borsetta di Chiara Poggi, sparita dopo il suo omicidio, riemerge in un contesto di furto intrigante. Mentre l'attenzione riposta nel caso Stasi cresce, questo dettaglio potrebbe rivelarsi cruciale. La ricerca della verità continua a essere alimentata da colpi di scena che sfidano il tempo e lasciano tutti con il fiato sospeso. Riuscirà la giustizia a fare luce su

Mentre la Procura generale di Milano ricorre in Cassazione contro la semilibertà ad Alberto Stasi, spunta un nuovo nodo nel giallo di Garlasco e riguarda un oggetto della vittima, Chiara. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Chiara Poggi, la borsetta sparita dopo l'omicidio: «Rubata in un misterioso furto». L'impronta 33 fu già analizzata nel 2007

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi»

Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

