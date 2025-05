Chiara Poggi la borsa sparita dopo l' omicidio | Rubata in uno strano furto

Il mistero di Chiara Poggi si arricchisce di un nuovo capitolo: la sua borsa, scomparsa dopo l'omicidio, riemerge in un furto inquietante. Mentre la giustizia si muove con cautela contro Alberto Stasi, questo colpo di scena riaccende l'interesse su un caso che ha scosso l'Italia, facendo riflettere sulla fragilità della verità nei crimini irrisolti. Cosa nasconde davvero quel furto?

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi»

Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

