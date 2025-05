Chiara Poggi e Alberto Stasi le foto sparite | tutto torna?

Nuovi sviluppi sul caso Chiara Poggi e Alberto Stasi riaccendono l'interesse per uno dei delitti più misteriosi d'Italia. Una testimone svela avvistamenti inediti, portando alla luce i retroscena di una storia che ha segnato il 2007. Questo caso, simbolo di un'epoca e di un'ossessione mediatica, rimane una ferita aperta per la società italiana. Cosa ci insegna questa vicenda sulla ricerca della verità? Rimanete sintonizzati!

"Ho visto di sfuggita Chiara Poggi al santuario, e Sempio più volte. In quegli anni, nel 2007. Al bar e al santuario, insieme alla sua compagnia ma non sono mai stato a guardare cosa facevano": una testimone lo ha detto ai microfoni di Canale 5, aggiungendo nuovi dettagli all'inchiesta sul delitto di Garlasco. Per l'omicidio della 26enne Chiara Poggi, trovata senza vita nella villetta di famiglia vicino a Pavia il 13 agosto 2007, è stato condannato il suo ex fidanzato Alberto Stasi, ma di recente la Procura ha deciso di riaprire l'inchiesta concentrando le indagini su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Chiara Poggi e Alberto Stasi, le foto sparite: tutto torna?

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi»

Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Cerca Video su questo argomento: Chiara Poggi Alberto Stasi Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Elisabetta Stasi: “Vorrei incontrare la mamma di Chiara Poggi. Mio figlio innocente”; Garlasco: Alberto Stasi e Chiara Poggi in gita al santuario, il giallo delle foto scomparse; La parafilia di Alberto Stasi, il video intimo e il movente dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco; Le indagini sull’omicidio di Garlasco furono un disastro fin dall’inizio. 🔗Ne parlano su altre fonti

Alberto Stasi e Chiara Poggi in gita al santuario, il giallo delle foto scomparse

Lo riporta msn.com: AGI - Tra le tante fotografie andate perdute nella prima indagine sull'omicidio di Chiara Poggi ci sono quelle che ritraevano la ragazza uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007 e Alberto Stasi durante ...

Omicidi irrisolti e pedofili, tutte le ricerche di Chiara Poggi. I periti: “Ora hanno un significato diverso”

fanpage.it scrive: A Fanpage.it Daniele Occhetti e Roberto Porta, i due periti informatici incaricati dal gup che in primo grado assolse Alberto Stasi (poi invece condannato ...

Delitto di Garlasco: il racconto di Alberto Stasi

Scrive libero.it: Ripercorriamo il racconto testimonianza di Alberto Stasi del giorno della morte di Chiara Poggi.