Chiara Ferragni annuncia la chiusura del negozio di Roma | il motivo

Chiara Ferragni, icona del fashion e imprenditrice di successo, annuncia la chiusura temporanea del suo negozio a Roma in via del Babuino. Ma non è solo una chiusura: è un'opportunità per un restyling audace del brand! Questo passo fa parte di una strategia più ampia che riflette l'evoluzione del mercato della moda, sempre più attento alle esperienze uniche. Chi sarà pronto a scoprire la nuova era del suo impero?

Il negozio di Chiara Ferragni, sito nella centralissima via del Babuino a Roma, chiude in vista di "un restyling complessivo del brand per il secondo semestre". Ad annunciare la decisione sul punto vendita inaugurato nel novembre 2023 è stata la società Fenice srl di cui l'imprenditrice detiene. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Chiara Ferragni annuncia la chiusura del negozio di Roma: il motivo

“Finita la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, lei è incazza** come poche volte prima”: l’indiscrezione sul sito MowMag

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati, e la fashion blogger è "incazzata come poche volte" secondo indiscrezioni riportate da MowMag.

