Chi sono Sergio e Claudia i genitori di Camila Giorgi e cosa fanno nella vita

Sergio e Claudia, i genitori di Camila Giorgi, incarnano un mix di resilienza e creatività: lui ex combattente e allenatore di tennis, lei designer di moda. In un mondo dove il talento si nutre di sostegno familiare, la storia di Camila è un esempio ispiratore. Non perdere l'occasione di scoprire retroscena affascinanti nella prima puntata di "Verissimo Le Storie", oggi alle 16.30 su Canale 5!

I genitori di Camila Giorgi sono Sergio Giorgi, ex combattente di guerra ed allenatore di tennis a e Claudia Fullone designer di moda. Oggi rivedremo l’ex tennista nella prima puntata di Verissimo Le Storie, in onda a partire dalle 16.30 su Canale 5. Camila è cresciuta in una famiglia unita e molto coinvolta nella sua carriera. Ha anche tre fratelli, tra cui Amadeus, coinvolto nel settore medico. Sergio Giorgi il padre è di origini argentine: ex paracadutista ha combattuto nella guerra delle Malvine ed è stato sempre al fianco della figlia nel corso della sua carriera tennistica divenendone il suo allenatore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono Sergio e Claudia, i genitori di Camila Giorgi e cosa fanno nella vita

