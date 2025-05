Chi ha vinto Sognando Ballando con le Stelle 2025? Il vincitore è Chiquito | ecco chi è

Chiquito è il trionfatore di “Sognando Ballando con le Stelle 2025”, regalando al pubblico una finale ricca di emozioni e sorprese. Questa nuova edizione ha saputo conquistare il cuore degli italiani, confermando la crescente passione per i talent show che uniscono danza e intrattenimento. La sua vittoria non è solo un successo personale, ma segna un momento di rinascita per un format che continua a far sognare! Pronto a scoprire il suo viaggio?

Chiquito è il vincitore di Sognando Ballando con le Stelle. Cala il sipario sulla prima edizione di “Sognando Ballando con le stelle 2025”, “costola” del celebre dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. La serata finale non ha fatto mancare colpi di scena e momenti di grande emozione. Vediamo cosa è successo ieri sera. Sognando Ballando con le Stelle 2025: il vincitore è Chiquito. Chiquito vince Sognando Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci con l’aiuto di Paolo Belli. Il ballerino cubano – che si è esibito in una Samba con Wanda Nara sulle note di “Conga” – diventa così il nuovo maestro dell’edizione autunnale del fortunato format targato Rai 1 e che vedremo in programma il prossimo autunno. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Chi ha vinto Sognando Ballando con le Stelle 2025? Il vincitore è Chiquito: ecco chi è

Francesco Totti, l'icona del calcio italiano, potrebbe scendere in pista a "Ballando con le Stelle". Ospite della serata "Sognando Ballando con le Stelle", l'ex capitano della Roma è stato pressato da Milly Carlucci, ma ha risposto con indecisione.

