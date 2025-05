Chi ha ucciso Manuela Murgia? Dopo 30 anni si riapre a Cagliari il caso sulla sua morte

Dopo tre decenni, il mistero di Manuela Murgia riemerge nel cuore di Cagliari. Oggi avrebbe 46 anni, ma la sua storia è rimasta avvolta nel silenzio e nell'incertezza. La riapertura del caso invita a riflettere sul modo in cui le indagini su donne scomparse vengono condotte. Un punto cruciale: come può un omicidio essere stato scambiato per suicidio? Questa vicenda non è solo una questione di giustizia, è un appello alla verità

Oggi Manuela Murgia avrebbe 46 anni. Ne aveva 16 quando fu ritrovata morta il 5 febbraio del 1995 nel canyon della necropoli di Tuvixeddu a Cagliari. All’epoca, la sua morte venne rapidamente archiviata come suicidio, le indagini furono concluse secondo canoni che talvolta tuttora vengono seguiti: la giovane era scomparsa il giorno prima, dopo essere . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Chi ha ucciso Manuela Murgia? Dopo 30 anni si riapre a Cagliari il caso sulla sua morte

Manuela Murgia non si suicidò, la svolta clamorosa dopo 30 anni a Cagliari: indagato l’ex fidanzato

Una nuova luce si fa strada sulla tragica morte di Manuela Murgia, avvenuta nel 1995. Dopo tre decenni, l'ex fidanzato è indagato per omicidio volontario, rovesciando le convinzioni consolidate che classificavano il caso come un suicidio.

Manuela Murgia morta a 16 anni nel '95, la svolta dopo 30 anni: indagato l'ex fidanzato Enrico Astero. «Non fu suicidio, l'ha uccisa lui»

Scrive leggo.it: Svolta nell'inchiesta sulla morte di Manuela Murgia, la ragazza di 16 anni trovata senza vita nel canyon della necropoli di Tuvixeddu, a Cagliari, il 5 febbraio di 30 anni fa.

Manuela Murgia, dopo trent’anni si indaga per omicidio: “La giustizia fa il suo corso”

Come scrive informazione.it: Troppe le anomalie riscontrate allora che oggi sono diventate indizi da analizzare per stabilire come è morta la giovane sedicenne il 4 febbraio del 1995. Un caso diventato nazionale, è di ieri la not ...

Svolta nell'inchiesta sulla morte di Manuela Murgia: "Uccisa dall'ex"

Lo riporta msn.com: Ascolta ora Per trent'anni il suo decesso è stato ritenuto un suicidio, nonostante i familiari non si siano mai arresi davanti alla ricostruzione dei magistrati. Ora, dopo la recente riapertura del ca ...