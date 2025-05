Chi ha hackerato Ice Baby? L’Fbi indaga alla Casa Bianca

L'intrigo dell'hackeraggio di Ice Baby getta ombre sulla Casa Bianca, rivelando quanto le vulnerabilità digitali possano influenzare la politica. Donald Trump, sempre al centro di polemiche, ha difeso la sua collaboratrice Susie Wales, ma la questione solleva interrogativi più ampi sul cybercrime e la sicurezza nazionale. In un'epoca in cui la tecnologia permea ogni aspetto della nostra vita, cosa ci riserverà il futuro? Restate sintonizzati!

Donald Trump, a modo suo, ha già tagliato corto sulla vicenda che riguarda la sua Ice Baby ma l’Fbi indaga discretamente anche alla Casa Bianca sull’hackeraggio del telefono personale di Susie Wales, capo del suo staff. “C’è una sola Susie”, ha detto il presidente americano aggiungendo: “E’ una donna straordinaria. Se la cava molto bene, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Chi ha hackerato Ice Baby? L’Fbi indaga alla Casa Bianca

