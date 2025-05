Chi era Andrea Ghera il 51enne morto nello schianto tra la sua moto e un’auto a Maslianico

Andrea Ghera, 51 anni, ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale a Maslianico. La sua passione per le moto e il lavoro come responsabile all'ipermercato Bennet raccontano di un uomo dedito alla propria famiglia e alla comunità. Questo drammatico evento mette in luce l'importanza della sicurezza stradale, divenuta un tema cruciale in un'epoca in cui la mobilità è in costante crescita. Un invito a riflettere sulla responsabilità di tutti noi.

Si chiamava Andrea Ghera il 51enne che questa mattina è morto nello schianto tra la sua moto e un'auto a Maslianico (Como). L'uomo, residente in paese, stava andando al lavoro all'ipermercato Bennet nel comune di Tevernola. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Chi era Andrea Ghera, il 51enne morto nello schianto tra la sua moto e un’auto a Maslianico

