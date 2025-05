Chi è Sofia Tonelli il nome nuovo della ginnastica artistica | bronzo agli Europei e splendide linee

Sofia Tonelli è il nuovo volto della ginnastica artistica italiana! Con una medaglia di bronzo alla trave agli Europei, ha sorpreso tutti, dimostrando che il talento può emergere anche quando meno ce lo si aspetta. In un periodo in cui l'Italia cerca nuovi campioni, Sofia rappresenta non solo una promessa, ma una realtà brillante. Le sue linee eleganti e il suo spirito combattivo potrebbero ispirare una generazione intera. Scopriamo insieme il suo straordinario percorso!

Sofia Tonelli si è ufficialmente presentata al grande mondo della ginnastica artistica, conquistando una spettacolare medaglia di bronzo alla trave agli Europei. Era inattesa, possiamo chiaramente dirlo. L’azzurra non era tra le grandi favorite sui 10 cm prima della partenza per Lipsia, poi era riuscita a qualificarsi all’atto conclusivo grazie a un ottimo esercizio ma sembravano esserci delle avversarie un po’ più quotate su questo attrezzo. Nella specialità più insidiosa per il settore femminile, dove l’errore è sempre dietro l’angolo, conta non sbagliare quando conta davvero e la nostra portacolori ha rispettato benissimo questo diktat: ha saputo approfittare della situazione, ha eseguito un esercizio impeccabile e ha potuto fare festa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi è Sofia Tonelli, il nome nuovo della ginnastica artistica: bronzo agli Europei e splendide linee

Chi sono Emma Fioravanti e Sofia Tonelli: i nomi nuovi dell’Italia agli Europei di ginnastica artistica

Emma Fioravanti e Sofia Tonelli sono i nomi emergenti della ginnastica artistica italiana, pronta a brillare agli Europei 2025 di Lipsia.

Cerca Video su questo argomento: Sofia Tonelli Nome Nuovo Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Artistica, Europei 2025: a Lipsia Manila Esposito è oro All-Around; Sofia Tonelli tra le prime dieci in Europa!; Europei ginnastica artistica 2025 oggi in tv: orari 30 maggio, streaming, italiani in gara; Ginnastica artistica, Casali e Targhetta per fare saltare il banco agli Europei. Esposito ci prova alle parallele. 🔗Cosa riportano altre fonti

Chi sono Emma Fioravanti e Sofia Tonelli: i nomi nuovi dell’Italia agli Europei di ginnastica artistica

Lo riporta oasport.it: Alice D'Amato e Manila Esposito avranno il compito di guidare l'Italia agli Europei 2025 di ginnastica artistica, che andranno in scena a Lipsia ...

Sofia Tonelli rappresenta Empoli ai Campionati Europei di ginnastica a Lipsia

Da lanazione.it: La giovane Sofia Tonelli, talento di Empoli, partecipa ai Campionati Europei di ginnastica artistica a Lipsia.

GINNASTICA ARTISTICA. Finali scudetto:. Sofia Tonelli oggi in pedana

Lo riporta msn.com: In pedana scenderà infatti anche l’atleta empolese Sofia Tonelli (nella foto insieme a Silvia Ulivieri, ex allenatrice alla Saltavanti Empoli), cresciuta nella società Saltavanti Empoli ed ...