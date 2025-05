Chi è Marco Silva l’ultimo nome per la panchina della Juve che piace a Comolli Identikit e stile di gioco dell’allenatore del Fulham

Marco Silva, l'allenatore portoghese del Fulham, è il nuovo nome caldo per la panchina della Juventus. Con un gioco offensivo e una mentalità vincente, ha saputo trasformare i Cottagers in una squadra competitiva. La Juventus, alla ricerca di un rinnovamento, potrebbe trovare in lui la chiave per rilanciarsi nel panorama calcistico europeo. Riuscirà Silva a riportare la Vecchia Signora ai vertici? La tensione cresce!

Chi è Marco Silva, l'ultimo nome per la panchina della Juve: ecco che tipo di allenatore è, i dettagli. Marco Silva è uno degli ultimi nomi accostati alla panchina della Juve in vista della prossima stagione. Il tecnico portoghese, classe 1977, guida il Fulham dal 2021, con cui ha disputato 184 partite, collezionando 84 vittorie, 35 pareggi e 65 sconfitte. La sua carriera in panchina è partita in patria con l'Estoril, poi il passaggio allo Sporting Lisbona, un'esperienza all' Olympiacos e infine il lungo percorso inglese con Hull City, Watford, Everton e appunto Fulham, dove ha riportato il club in Premier League al primo tentativo.

Marco Silva Juve, nuovo nome per la panchina bianconera? Quelle parole in passato non lasciano dubbi: tutti i dettagli sull’allenatore del Fulham

Marco Silva potrebbe essere il prossimo alla guida della Juventus, un nome che suscita curiosità e attesa.

