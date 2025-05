Chi è Jiri Lehecka l’avversario di Sinner al Roland Garros oggi | servizio potente e ottima solidità da fondo

Oggi al Roland Garros, Jannik Sinner si prepara ad affrontare Jiri Lehecka, un giovane talento ceco con un servizio potente e una straordinaria solidità da fondo. Questo incontro rappresenta non solo una sfida individuale, ma un confronto tra due generazioni di tennisti, in un momento in cui il tennis mondiale sta esplorando nuove frontiere. Non perdere l’occasione di scoprire se Sinner manterrà il primato o se Lehecka sorprenderà il pubblico!

Jannik Sinner contro Jiri Lehecka, capitolo quarto. Ma è anche il primo nel 2025, quello che mette di fronte, nel terzo turno odierno al Roland Garros, il numero 1 del mondo e il ceco, uno dei nomi migliori della nuova generazione di una scuola che da numerosi decenni sforna figure di altissimo livello, quando non campioni rimasti sempre nella memoria collettiva. Nato a Mlada Boleslav l’8 novembre 2001 (pochi mesi dopo Sinner), ma di fatto originario della vicina Knezmost, che conta circa 2300 anime, Lehecka è cresciuto a pane e sport: praticava anche sci, ciclismo e nuoto. Ad ogni modo, cresciuto nella via del tennis, ha ammirato due giocatori che più diversi proprio non potevano essere: Tomas Berdych, gran servizio e gioco da fondo che si faceva valere eccome, e Radek Stepanek, che faceva della fantasia e del gioco a rete il suo marchio di fabbrica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi è Jiri Lehecka, l’avversario di Sinner al Roland Garros oggi: servizio potente e ottima solidità da fondo

Cerca Video su questo argomento: Jiri Lehecka Avversario Sinner Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Chi è Lehecka, il prossimo avversario di Sinner; Chi è Lehecka? L'allievo di Berdych che trova lo spauracchio Sinner a Parigi; Ace, testa e auto veloci: chi è Lehecka, il prossimo avversario di Sinner; Quando gioca Sinner contro Lehecka al Roland Garros: data e orario del prossimo incontro. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Chi è Jiri Lehecka, l’avversario di Sinner al Roland Garros oggi: servizio potente e ottima solidità da fondo

Si legge su oasport.it: Jannik Sinner contro Jiri Lehecka, capitolo quarto. Ma è anche il primo nel 2025, quello che mette di fronte, nel terzo turno odierno al Roland Garros, il ...

Jiri Lehecka, chi è l'avversario di Sinner al Roland Garros

Secondo sport.sky.it: È Jiri Lehecka l'avversario di Jannik Sinner al terzo turno del Roland Garros. Tennista ceco, classe 2001, Lehecka ha battuto nel corso di questa edizione del Roland Garros prima l'australiano ...

Chi è Jiri Lehecka, l'avversario di Sinner al Roland Garros: età, carriera, ranking e i precedenti con l'azzurro

Secondo corrieredellumbria.it: Jiri Lehecka è il prossimo avversario di Jannik Sinner al Roland Garros. Il ceco - classe 2001 - è il numero 34 del ranking e ha vinto due titoli ATP nel corso della sua carriera. Visualizza questo po ...