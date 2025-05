Chi è Istvan Kovacs l’arbitro della finale di Champions tra Inter e PSG portafortuna dell’Italia

Istvan Kovacs, 40 anni, sarà l’arbitro della finale di Champions League tra PSG e Inter, portando con sé un’aria di ottimismo per i tifosi italiani. Con un palmarès che vanta due trofei vinti dalle squadre italiane e nessuna sconfitta, il suo ingresso in campo rappresenta non solo un appuntamento sportivo, ma un simbolo di speranza. In un'epoca in cui il destino sembra sempre più incerto, Kovacs potrebbe essere il talismano di cui l'Italia ha bisogno.

Psg-Inter, Istvan Kovacs sarà l’arbitro della finale di Champions League: i precedenti

Il romeno Istvan Kovacs è stato scelto per arbitrare la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, fissata per sabato 31 maggio a Monaco di Baviera.

