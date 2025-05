Chi è Francesco Gabbani nuovo giudice di X Factor al posto di Agnelli

Francesco Gabbani, il cantautore simbolo della musica italiana, entra a far parte della giuria di "X Factor 2025", portando freschezza e originalità. La riconferma dei nomi noti come Achille Lauro e Paola Iezzi crea un mix intrigante, perfetto per seguire il trend di innovazione musicale e scouting di talenti. Curiosi di scoprire come il suo spirito creativo influenzerà le performance? Non resta che sintonizzarsi!

Francesco Gabbani, in radio il brano Così come mi viene

Francesco Gabbani torna in radio con "Così come mi viene", il nuovo singolo estratto dal suo sesto album, "Dalla tua parte", pubblicato a febbraio.

