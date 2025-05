Chi è Désiré Doué predestinato di 19 anni del PSG che ha distrutto l’Inter in finale di Champions

Désiré Doué, il prodigio del PSG, ha solo 19 anni e già scrive la sua storia: in finale di Champions ha annientato l'Inter, dimostrando che il talento non ha età. Cresciuto nel Rennes e ispirato da Neymar, si sta affermando come una delle promesse più luminose del calcio europeo. Lontano dai riflettori e dal gossip, il suo obiettivo è chiaro: conquistare il mondo con il pallone tra i piedi. Chi sarà il prossimo a fermarlo?

Dal Rennes al Paris Saint-Germain, a 19 anni ha bruciato le tappe della carriera. "Mi ispiro a Neymar", ha confessato il ragazzo che Luis Enrique ha trasformato in arma letale cucendogli addosso un ruolo perfetto le sue caratteristiche, che ne salta le qualità. Non ha sponsor, è lontano dal gossip, vuole solo vincere. 🔗 Leggi su Fanpage.it