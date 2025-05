Chef e stranieri Cosa significa essere extracomunitari in Italia

In Italia, oltre 300mila stranieri trovano lavoro nei bar e ristoranti, portando sapori e culture diverse sulle nostre tavole. Ma cosa significa essere extracomunitari in questo contesto? Il referendum dell'8 e 9 giugno potrebbe segnare un cambiamento significativo per queste persone, influenzando non solo il loro futuro, ma anche la nostra ricca tradizione culinaria. Un’occasione imperdibile per riflettere su come l’ospitalità e l’integrazione possano arricchire la nostra società .

Sono oltre 300mila gli stranieri impiegati nel mondo in bar e ristoranti in Italia. Tantissime persone che potrebbero essere coinvolte dall'esito del referendum dell'8 e il 9 giugno. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Chef e stranieri. Cosa significa essere extracomunitari in Italia

Veto di Trump agli studenti stranieri, il docente italiano: “Harvard non potrebbe essere Harvard senza di loro”

Il veto di Trump agli studenti stranieri rappresenta un attacco diretto a Harvard, una delle universitĂ piĂą prestigiose al mondo.