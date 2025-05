Che fa Maurizio Sarri? Ora valuta una proposta che lo intriga più della Lazio

Maurizio Sarri è a un bivio intrigante: la Lazio lo cerca, ma altre opportunità lo stuzzicano. In un calcio in continua evoluzione, il mister potrebbe scegliere un nuovo progetto che accenda la sua creatività. Roma è sul tavolo, ma chissà quali altre porte si apriranno. Il futuro di Sarri potrebbe non essere solo un ritorno, ma un vero e proprio salto nel vuoto. Sarà la sorpresa della prossima stagione?

Un ritorno clamoroso o un nuovo orizzonte: Sarri è davanti a scelte che accendono la mente e il cuore. Roma resta una carta sul tavolo, ma non è la sola (AnsaFoto) – serieanews.com Non è più un mistero che la Lazio stia seriamente pensando di richiamare Maurizio Sarri dopo l’addio di Marco Baroni. Lotito ha messo il tecnico toscano in cima alla lista: vuole ripartire da lì. Per lui sarebbe un ritorno clamoroso. Ma per Sarri? Mica tanto. Quando lasciò la Lazio, Sarri non lo fece certo col sorriso. Erano state dimissioni pesanti, arrivate dopo una stagione che, paradossalmente, era stata bellissima: secondo posto dietro al Napoli, Champions conquistata. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Che fa Maurizio Sarri? Ora valuta una proposta che lo intriga più della Lazio

Roma, c’è anche Maurizio Sarri in lizza per il dopo Ranieri

Roma C è anche Maurizio Sarri, in corsa per il dopo Ranieri. La squadra ha conquistato la qualificazione alle coppe europee, e l'ultima giornata deciderà se giocherà in Champions, Europa o Conference League.

Cerca Video su questo argomento: Fa Maurizio Sarri Valuta Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

La mossa della Lazio per riportare Sarri in biancoceleste: chiamati a colloquio alcuni calciatori; Baroni si allontana, la Lazio valuta Sarri: il punto di Pedullà; Floriano Mussolini rientra dal prestito: la Lazio lo valuta, gli agenti chiedono garanzie; La Fiorentina riflette e valuta, ma senza fretta: Baroni in pole, ma i nomi in corsa sono diversi. Sarri acclamato dalla Fiesole, ma la proprietà viola.... 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Sarri-Lazio, trattativa in corso: l'offerta c'è, il sì ancora no

Segnala informazione.it: Dopo l'addio di Baroni, la Lazio si è mossa rapidamente per riportare Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. Fabiani ha avviato i contatti e, insieme a Lotito, ha presentato un'offerta concreta: ...

Lazio, c’è l’incontro per Sarri: agenti a cena con Fabiani

Si legge su msn.com: L’entourage del tecnico a colloquio con il ds biancoceleste: sul tavolo un possibile ritorno sulla panchina laziale ...

La Lazio fa sul serio per Maurizio Sarri

msn.com scrive: La Lazio preme per Maurizio Sarri. L’ipotesi di un ritorno è una possibilità concreta con la società biancoceleste pronta a riabbracciare il suo ex allenatore accelerando i tempi pur di chiudere la ...