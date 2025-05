Che cos’è la sobremesa il rito di rimanere a tavola dopo aver mangiato amato dagli spagnoli

La sobremesa, un rito che va oltre il semplice pasto, riporta al centro delle nostre vite il valore delle relazioni. Cresce la tendenza a riscoprire momenti di connessione autentica, in un'epoca dove tutto corre. In Spagna, questo ritorno alla convivialità conquista anche gli schermi televisivi, celebrando l'importanza del dialogo e del relax. Un invito a rallentare e a godere della compagnia, riscoprendo il piacere di semplici chiacchiere.

La Spagna riscopre la sobremesa, il tempo dopo il pranzo in cui si resta a tavola a parlare e bere. E la tv dedica spazi a questo nuovo lusso. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Che cos’è la sobremesa, il rito di rimanere a tavola dopo aver mangiato (amato dagli spagnoli)

