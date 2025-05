Che cos’è il gioco delle tre campanelle con cui un uomo truffava i turisti sul lungolago di Como

Sul suggestivo lungolago di Como, un uomo di 38 anni ha tentato di raggirare i turisti con il classico gioco delle tre campanelle. Questa truffa, che ricorda le tecniche dei raggiri in voga nei mercati di tutto il mondo, mette in luce quanto sia importante prestare attenzione alle trappole del turismo di massa. Non lasciatevi ingannare: informatevi e divertitevi in sicurezza!

