Chase Xu CMO e Vicepresident realme | Il GT 7 tra i primi tre dispositivi del mercato Android europeo

Chase Xu, CMO e Vicepresident di realme, ha annunciato che il GT 7 si è già piazzato tra i primi tre dispositivi Android in Europa. Questo traguardo non è solo un successo commerciale, ma segna una tendenza crescente verso smartphone che uniscono design innovativo e prestazioni elevate. In un mercato sempre più competitivo, il GT 7 promette di ridefinire l'esperienza utente. Scopri come!

A margine dell'evento di lancio globale del realme GT 7 a Parigi, Adnkronos Tech&Games ha raccolto le dichiarazioni di Chase Xu, CMO e Vicepresident di realme. L'intervista ha offerto uno sguardo approfondito sulle innovazioni che rendono unico il nuovo dispositivo realme e garantiscono un'esperienza esclusiva per l'utente finale.