charles leclerc vi ha appena suggerito la vostra prossima camicia estiva

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Per quanto sia stato bello il tuo ponte di fine maggio, è probabile che quello di Charles Leclerc sia stato migliore. Il pilota di Formula 1 ha stappato una magnum di Moët per festeggiare il secondo posto al Gran Premio di Monaco domenica scorsa. Un’emozione forse più intensa di un pomeriggio al pub con birra al sole seguito da una proiezione di Mission: Impossible – The Final Reckoning, ma, grazie a una particolare camicia di Wax London, non del tutto incomprensibile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it