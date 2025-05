Champions tensioni tra tifosi Inter e Psg | a Monaco sospesa la metro per qualche minuto

Tensioni in Champions League: durante il match tra Inter e PSG, la metro di Monaco si ferma per gestire l'afflusso di tifosi. Un sostenitore nerazzurro denuncia l’inefficienza delle autorità, sottolineando come oltre un'ora di attesa sia inaccettabile. Questo episodio evidenzia un problema più ampio: la gestione degli eventi sportivi, sempre più affollati e complessi. La passione dei tifosi merita attenzione e organizzazione impeccabile!

Un tifoso nerazzurro ha deciso di sfruttare X per denunciare quella che dal suo punto di vista è stata una gestione inadeguata da parte delle autorità di Monaco. "Organizzazione vergognosa", si sfoga il cittadino italiano, spiegando che per prendere una metro è necessaria più di un'ora di attesa, in quanto tutti i vagoni sono stracolmi di tifosi del Paris Saint Germain.

Ligue 1: Marsiglia e Monaco in Champions, per la salvezza tutto rimandato all'ultima

Parigi, 12 maggio 2025 - La Champions League 2025 si avvicina, e la Ligue 1 ha regalato emozioni fino all'ultimo.

