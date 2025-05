Champions tensione tra i tifosi del Psg e dell' Inter | stop momentaneo alla metro

Tensione alle stelle a Monaco di Baviera! I tifosi del PSG e dell'Inter si sono scontrati nella metropolitana, costringendo le autorità a fermare il servizio. Questo episodio mette in luce la crescente rivalità calcistica in Europa, dove le emozioni si alzano oltre il campo. Sarà un segnale premonitore per il grande match in arrivo? Non perdere i prossimi sviluppi di questa sfida che infiamma gli animi!

Tensione fra tifosi del PSG e dell’Inter nella metropolitana Universität, la stazione che serve le linee U3 e U6 a Monaco di Baviera, nel quartiere di Maxvorstadt. Secondo testimoni, ci sarebbero state provocazioni, e qualche contatto, che hanno reso indispensabile lo stop momentaneo del convoglio diretto all’Allianz Arena, dove tra poche ore si svolgerà la finale di Champions. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Champions, tensione tra i tifosi del Psg e dell'Inter: stop momentaneo alla metro

