Champions | Psg campione con la stella Douè! Inter annichilita e mai in partita | 5-0 Pagelle

Il Paris Saint-Germain scrive la storia, conquistando la sua prima Champions League con un'impressionante vittoria per 5-0 contro l'Inter. Luis Enrique ha dimostrato di saper trovare le chiavi per superare qualsiasi barriera difensiva. Questa vittoria non è solo un trionfo sportivo, ma un simbolo di come gli investimenti nel calcio possano finalmente dare frutti. L'Inter, annichilita, deve ora riflettere: come risollevarsi da una lezione così dura?

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) – Luis Enrique l’aveva detto: “So come aggirare la difesa dell’Inter”. C’è riuscito in pieno, fino ad annichilire la squadra di Inzaghi sotto un cinque a zero che è più di un pesante macigno. Il Paris Saint-Germain la prima Champions League della sua storia, dopo tanti investimenti non arrivati al . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Champions: Psg campione con la stella Douè! Inter annichilita e mai in partita: 5-0. Pagelle

