Champions | Luis Enrique dedica vittoria alla figlia Xana

Luis Enrique celebra la vittoria in Champions con un gesto carico di emozione: dedica il trionfo alla figlia Xana, scomparsa nel 2019. "Lei è con me", ha detto, un richiamo potente al legame indissolubile tra genitore e figlio. Questo momento non è solo una vittoria sportiva, ma una testimonianza di resilienza e amore, in un contesto in cui il calcio diventa un mezzo per affrontare il dolore e onorare chi non c'è più.

Luis Enrique dedica la storica vittoria della Champions alla figlia Xana. "Lei è con me", le parole del tecnico del Psg che ha affrontato un lutto doloroso, perdendo la figlioletta di soli nove anni nel 2019. Durante la premiazione, il tecnico dei francesi ha indossato una maglietta con impressa l'immagine della prima Champions vinta alla guida del Barcellona con accanto la figlia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Champions: Luis Enrique dedica vittoria alla figlia Xana

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

PSG, Luis Enrique si affida a un super Kvaratskhelia: doppietta all'Auxerre in vista della finale di Champions con l'Inter

Il Paris Saint-Germain si prepara alla sfida decisiva contro l'Inter, affidandosi a un super Kvaratskhelia, autore di una doppietta contro l'Auxerre.

Cerca Video su questo argomento: Champions Luis Enrique Dedica Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Luis Enrique e quella Champions vinta dieci anni fa con la piccola Xana che festeggiava in campo; Principato di monaco e il gp di formula 1: sfide tra mclaren, red bull, ferrari e mercedes; nessuna conferma italiana su una presunta denuncia di gaia de laurentiis contro il figlio sebastiano; Maturità 2025, ecco le tracce più probabili per la prima prova: attenzione a Calvino e all’IA. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Champions: Luis Enrique dedica vittoria alla figlia Xana

Secondo msn.com: Luis Enrique dedica la storica vittoria della Champions alla figlia Xana. "Lei è con me", le parole del tecnico del Psg che ha affrontato un lutto doloroso, perdendo la figlioletta di soli nove anni n ...

Luis Enrique, chi è: il capolavoro in finale e la dedica alla figlia Xana: «È qui con me». Tutto sul tecnico del Psg campione d'Europa

Segnala ilmessaggero.it: Il Psg è campione d'Europa. La formazione francese ha demolito l'Inter e ha vinto la finale di Champions League con un rotondo 5-0 che ha annichilito la formazione di Simone ...

Luis Enrique dedica la vittoria della Champions alla figlia Xana, morta a 9 anni

Da sport.quotidiano.net: “Lei è con me”, le parole del tecnico del Psg che durante la premiazione ha indossato una maglietta con l’immagine della prima coppa vinta alla guida del Barcellona con accanto la figlia ...